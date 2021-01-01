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आमदनी:केले के पौधे को बर्बाद नहीं करें किसान, बनाएं पर्स, बैग और चटाई, बढ़ेगी आमदनी

बेतिया4 घंटे पहले
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प्रखंड मुख्यालय स्थित किसान भवन मे केला रेशा परियोजना के तहत प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। जिला कृषि पदाधिकारी विजय प्रकाश उपस्थिति मे प्रशिक्षक पूजा सिंह व नीरज सिंह ने उपस्थित किसानों को विविध बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी दी। प्रशिक्षकों ने बताया कि केला की फसल काटने के बाद केला के पौधे बेकार नही जाने दें। उससे रेशा तैयार करें, जिससे बैग, पर्स, चटाई, पेपर ,फाइल ,मास्क, टी कप, प्लेट आदि बनेंगे। केला के पत्ते से टेबल रनर, पूजा की आसनी, योगा के लिए मैट आदि सामग्री तैयार की जाती है, जिनकी खुले बाजार में बिक्री होती है।

इससे किसानों की आमदनी बढ़ेगी। किसानों को संबोधित करते हुए डीएओ विजय प्रकाश ने कहा कि किसान केले के पौधे व पत्ते को बेकार समझकर फेंक देते हैं या गड्ढे मे डाल देते हैं, लेकिन आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इनका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आर्थिक लाभ भी होगा और हमारी खेती मे सहायता भी मिलेगी। डीपीओ ने बताया कि यह प्रशिक्षण 7 दिनो तक चलेगा जिसमे प्रशिक्षकों द्वारा बताया जायेगा कि केला के पौधे से रेशे कैसे तैयार होंगे। इस कार्य मे महिलाओं कि भूमिका अहम होगी। प्रशिक्षण मे कृषि समन्वयक संतोष राय, हरेन्द्र गुप्ता, मुकेश कुमार यादव सहित कृषि सलाहकार मुरली कुमार पाण्डेय और किसान संजीव राय, चन्द्रिका कुशवाहा, सुधीर कुशवाहा, रामेश्वर कुशवाहा, विजय गोड, देवेंद्र कुशवाहा, राजीव कुमार आदि उपस्थित रहे।

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