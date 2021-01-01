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विराेध:नए कृषि कानून के विरोध में 6 फरवरी को सड़क जाम करेंगे किसान

बेतिया4 घंटे पहले
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केंद्र सरकार की नई कृषि कानून के विरोध में किसान आगामी 6 फरवरी को सड़क जाम करेंगे। सड़क जाम को सफल बनाने को लेकर बुधवार जिला संयुक्त किसान संघर्ष मोर्चा की बैठक बिहार राज्य मजदूर सभा भवन में सुरेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में हुई। बिहार राज किसान सभा के संयुक्त सचिव प्रभुराज नारायण राव ने कहा कि वर्तमान समय में गंभीर परिस्थिति से देश गुजर रहा है। दिल्ली के चारों तरफ धरने पर बैठे किसानों के चारों तरफ लोहे की कील व 12 लेयर तक का घेराबंदी किया गया है। उससे मुकाबला करने के लिए जैसी सारी तैयारियां की जा रही है। इतना ही नहीं देश के किसी भी हिस्से में चल रहे किसान आंदोलन को दबाने की कुचेष्टा केंद्र सरकार और भाजपा शासित राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। उन्होंने कहा कि 6 फरवरी राष्ट्रव्यापी चक्का जाम 12 से 3 बजे तक बेतिया में एन एच 727 को जाम करके पश्चिम चंपारण के किसानों की एकता को प्रदर्शित किया जाएगा।

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