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प्राथमिकी:भूमि विवाद में महिला से मारपीट की प्राथमिकी

बेतिया4 घंटे पहले
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मनुआपुल थाना क्षेत्र के हीरा पाकड़ गांव में भूमि विवाद को लेकर महिला से मारपीट कर उसे घायल कर दिया गया। मामले में रेखा देवी ने अपने पड़ोसी नगरथ महतो, दीपक महतो, अंजू देवी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। आरोप लगाया है कि वह अपने दरवाजे पर बैठी थी इसी दौरान आरोपी आए और गाली गलौज करने लगे। मना करने पर मारपीट कर जख्मी कर दिया। लोगों ने आरोपियों के चंगुल से महिला को बचाया व अस्पताल में भर्ती कराया।

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