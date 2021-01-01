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एफआईआर:मारपीट और पैसा छीनने के मामले में एफआईआर

बेतिया4 घंटे पहले
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थाना क्षेत्र के बगही बसवरिया निवासी अनावरुल हक के पुत्र शमशाद अहमद ने अपने ट्रैक्टर ड्राइवर मोटर कुमार पर बगही देवराज निवासी नदीम एकलाख एवं मो नेहाल द्वारा मारपीट कर घायल करने तथा पैसा एवं मोबाइल छीनने का प्राथमिकी दर्ज कराया है। शमशाद ने अपने प्राथमिकी में बतलाया है की उनका ड्राइवर ट्रैक्टर से मिट्टी गिरा रहा था, तभी रास्ते में रोककर उपरोक्त लोगों द्वारा मारपीट कर घायल किया गया है। जिसका इलाज लौरिया रेफरल अस्पताल में जारी है वहीं उसके पॉकेट से रुपये छीनने तथा अन्य गंभीर आरोप लगाया है। इस संबंध में थानाध्यक्ष राजीव कुमार रजक ने बताया कि शमशाद अहमद के दिए आवेदन पर जांचोपरांत अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मामला पूर्व से विवाद को भी लेकर है। मारपीट की घटना की जांच की जा रही है जांच में दोषी पाए जाने पर अग्रेतर कारवाई की जाएगी।

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