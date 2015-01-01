पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सामान जलकर खाक:आधा दर्जन घरों में लगी आग, घर सहित सभी सामान जलकर खाक

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • सिद्ध पीठ पटजिरवा देवी स्थान के समीप वार्ड नंबर- 4 की घटना

स्थानीय थाना अंतर्गत सिद्ध पीठ पटजिरवा देवी स्थान के समीप वार्ड नंबर- 4 में शुक्रवार की रात आग लगने से आधा दर्जन घरों की संपत्ति जलकर राख हो गई है। अगलगी की घटना सबसे पहले मंसी चौधरी के घर में हुई। देखते ही देखते आग विकराल रूप धारण कर लिया, जिसमें परमा यादव, शर्मा यादव,चंचल चौधरी, नथुनी यादव का घर जलकर राख हो गया। घटना में घर में रखा अनाज, कपड़ा, बर्तन, नगद सहित अन्य घरेलू सामान जलकर राख हो गए।

जानकारी के अनुसार मंसी चौधरी के परिवार वाले खाना खाने के बाद सोने चले गए थे, इस बीच घर में किसी प्रकार से आग पकड़ लिया। लोग कुछ समझ पाते पूरे घर में आग पकड़ लिया। हालांकि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। पीड़ितों ने बताया कि आग पर काबू ग्रामीणों के मदद से पाया गया। मुखिया पति जाकिर हुसैन ने बताया कि घटना की सूचना अंचलाधिकारी बैरिया को दी गई है।

आलू लदे ट्रैक्टर की चपेट में आने से बच्ची की मौत

नौतन थाना के बलुआ गांव में शनिवार सुबह ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक बच्ची की मौत घटना स्थल पर ही हो गई। बच्ची विजय सिंह की बेटी नंदनी कुमारी है। शनिवार की सुबह बलुआ गांव का एक ट्रैक्टर पर आलू लादकर रोपनी करने जा रहा था। गांव के कुछ बच्चे पीछे से चढ़ गए। चालक ने जब मना किया तो बच्चे चलती ट्रैक्टर से ही कूदने लगे। इसी बीच नंदनी भी कूदी और ट्रेलर के चपेट में आ गई।

शाॅर्ट-सर्किट से पुआल के ढेर में लगी आग, मची अफरा-तफरी

शिकारपुर थाना के महुआ गांव में आग लगने से अफरा-तफरी का माहौल कायम हो गया। हालांकि ग्रामीणों एवं पैरामिलिट्री मिलिट्री फोर्स ने समय रहते आग पर काबू पा लिया। इस संबंध में ग्रामीणों ने बताया कि फरमान मियां के घर के ऊपर से हाइटेंशन तार गुजरा है। अचानक शार्ट सर्किट होने से हाइटेंशन तार टूटकर घर के बाहर रखे पुआल के ढेर पर गिर गया। जिसके वजह से पुआल के ढेर में आग लग गया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें