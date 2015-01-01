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फ्लैग मार्च:शांतिपूर्ण व स्वच्छ मतदान के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च

बेतियाएक घंटा पहले
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शांतिपूर्ण व स्वच्छ मतदान कराने के उद्देश्य से लौरिया में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस क्रम में लोगों को मतदान करने के लिए जागरूक भी किया गया। एसपी उपेंद्र नाथ वर्मा के निर्देश पर लौरिया थानाध्यक्ष राजीव कुमार रजक समेत अन्य पुलिस पदाधिकारियों व जवानों तथा अर्धसैनिक बलों के द्वारा फ्लैग मार्च निकाला गया। जो क्षेत्र में भ्रमण किया। इस क्रम में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा पैदल मार्च भी किया गया। साथ ही लोगों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए जागरूक किया गया। थानाध्यक्ष ने कहा कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर स्वच्छ व शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिए पुलिस तैयार है। साथ ही सभी बूथों पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी। उन्होंने कहा कि चुनाव को लेकर चारों तरफ गस्ती की जा रही है। रात्रिकालीन गश्ती के साथ साथ वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है।

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