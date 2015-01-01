पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

मास्टर चाबी जब्त:बाइक चोर रैकेट के चार धराए, मास्टर चाबी जब्त

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • मुफस्सिल थाना की पुलिस ने की कार्रवाई

मुफस्सिल थाना की पुलिस ने बाइक चोरी करने वाले गिरोह के एक बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस चार युवकों को हिरासत में ली है। जिनसे पूछताछ की जा रही है। हिरासत में लिए गए युवकों के पास से पुलिस को बाइक चोरी में प्रयुक्त होने वाले एक मास्टर चाबी भी मिला है। साथ ही पकड़े गये युवकों ने कुछ अन्य अपने सहयोगियों के नामों का खुलासा किया है। जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी जारी है। इसी कारण पुलिस फिलहाल मामले में कुछ भी बोलने से परहेज कर रही है। पुलिस के हिरासत में लिए गए युवकों की निशानदेही पर कुछ अन्य युवकों की तलाश है। बताते है कि बुधवार की शाम पुलिस दो युवकों को हिरासत में ली गई। जिनके पास से मास्टर चाबी बरामद किया गया। दोनों से पूछताछ के बाद उनकी निशानदेही पर दो अन्य युवकों को भी हिरासत में लिया गया। चारों ने कुछ अन्य साथियों के नामों का भी खुलासा किया है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें