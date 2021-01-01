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चोरी:मझौलिया के दो घरों में एक ही रात भीषण चोरी

बेतिया4 घंटे पहले
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  • मकान मालिक ने की एक चोर की पहचान की

मझौलिया थाना क्षेत्र के बरवां सेमरा घाट पंचायत के बरवां वार्ड नम्बर 7 निवासी फैयाज आलम के घर से बीती रात्रि चोरों द्वारा नकदी समेत 2 लाख रुपए का सामान की चोरी कर लिया गया। गरीबी रेखा से नीचे बसर करने वाले फैयाज का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास के लिए पैसा उठाव हुआ था। इसकी भनक चोरों को लग गई जब घर में वह सोया था तभी चोर झोपड़ीनुमा घर में घुस इस चोरी की घटना को अंजाम दे दिया। जिसमें नगदी 80 हजार, करीब एक लाख रुपये का जेवर, बर्तन, कपड़ा आदि का चोरी कर लिया गया है।

चोर साइकिल छोड़कर भाग गया। फैयाज आलम ने मझौलिया थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के उनपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। उसी गांव के ठग साह के घर में भी चोरों द्वारा चोरी की गई। इस चोरी में 20 हजार की चोरी कर ली गई। वही बड़ा मोबाइल भी चोर लेकर फरार हो गए। हांलाकि ठग साह की पत्नी ने चोर की पहचान कर ली। उसने बताया कि उसी के गांव के भीखम साह का पुत्र सुरेश साह ने यह चोरी की है।

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