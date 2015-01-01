पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

विवाद:पति और बेटा जेल में, पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत

बेतिया32 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक
  • मैनाटांड़ बाजार के जमीन विवाद का मामला

पति और बेटे के जेल जाने के बाद पत्नी की संदिग्ध स्थिति में मौत होने से चर्चाओं का बाजार गर्म है। जितनी मुंह उतनी बातें सुनने को मिल रही है। मामला मैनाटांड़ थाना के समीप मैनाटांड़ बाजार का है। जमीनी विवाद को लेकर हुए मारपीट में 55 वर्षीय मृतका शकुंतला देवी का पति राम बाबू प्रसाद तथा बेटा राजकुमार प्रसाद विगत डेढ़ माह पहले जेल जा चुके हैं। एक बेटा अजीत कुमार तथा मृतका शकुंतला देवी घर के ऊपरी मंजिल पर रहा करते थे। बेटा अजीत कुमार की दिमागी हालत ठीक नहीं होने के कारण वह बाहर भी नहीं निकलता था। कभी-कभी वह जब बाहर निकलता था तो खाने को लोगों से मांगता था तो अगल-बगल के लोग भोजन के रूप में खाने के लिए कुछ दे दिया करते थे। घर के अंदर की हालत बाहर के लोगों को भी विशेष कुछ पता नहीं था।

विगत सात रोज से अजीत भी छत से नीचे नहीं आया था। गुरुवार की सुबह जब अजीत मृत पड़ी मां के घर के दरवाजे पर बैठकर मां मां की आवाज लगाकर कर कराह रहा था तब तक सड़क पर चल रहे ग्रामीणों को अजीत की आवाज सुनाई दी। ग्रामीणों ने जब ऊपर जाकर देखा तो उसकी मां मृत पड़ी हुई है और अजीत दरवाजे पर मां मां कहकर कराह रहा है। मृतका के लाश को देखने से प्रतीत हो रहा था कि मृतका की मौत आज से सात से आठ रोज पूर्व हुई है। हालांकि मृतका की मौत कैसे हुई इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। वहीं, थानाध्यक्ष धनंजय कुमार ने बताया कि इस संबंध में मामले कि जांच कि जा रही है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंदिल्ली में संक्रमण से 24 घंटे में रिकॉर्ड 104 मौतें; कांग्रेस नेता सचिन पायलट संक्रमित - देश - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज आपको कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हो सकती हैं। दृढ़ निश्चय होकर उस पर काम करें, आपको अवश्य ही सफलता प्राप्त होगी। कुछ समय एकांत में या किसी धार्मिक स्थल पर व्यतीत करने से आपको मानसिक शांति ...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें