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मौसम:सुबह से खिली धूप तो सड़कों पर दिखी चहलकदमी, पार्क में आनंद लेते दिखे लाेग, पछुआ हवा से मौसम में कनकनी बढ़ी

बेतियाएक घंटा पहले
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  • आज अधिकतम 20 डिग्री और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहने का है अनुमान

जिले में गुरुवार को सुबह से ही धूप निकलने से लोगों को ठंड से कुछ राहत मिली पर पछुआ हवा के कारण मौसम में कनकनी बनी रही। लोग अपने घरों के छत व बाहर निकलकर धूप में बैठकर ठंड से राहत महसूस किये। वही शहर के नजरबाग पार्क में भी लोग धूप में बैठे हुए नजर आये। शहर के ऐतिहासिक रमना मैदान में भी लोग धूप में टहलने के साथ ही कुछ देर बैठकर धूप का लुप्त लिया। जबकि बच्चे रमना के मैदान में क्रिकेट खेलते नजर आए। सुबह में ही तेज धूप निकलने का असर सड़कों पर भी दिखा। सभी मार्गों में लोगों की अच्छी चहलकदमी रही। हाट बाजारों में भी लोगों की भीड़ रही। धूप निकलने के कारण काफी राहत मिली।

पशुपालकों की भी ठंड ने बढ़ा दी है परेशानी
ठंड के कारण पशुपालकों की परेशानी बढ़ गई है। जिला भ्रमणशील पशु चिकित्सा पदाधिकारी डाॅ. अतुल कुमार का कहना है कि ठंड के कारण पशुओं में दस्त, बुखार, छिंकना व हांफना जैसी बीमारी हो जाती है। एेसे में पशुपालकों को तुरंत इलाज कराना चाहिए।

जिले का तापमान एक नजर में
जिले में गुरूवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री तथा न्यूनतम 07 डिग्री सेल्सियस रहा। शुक्रवार को अधिकतम 20 डिग्री तथा न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, शनिवार को अधिकतम 20 डिग्री तथा न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस, रविवार को अधिकतम तापमान 22 डिग्री तथा न्यूनतम 7 डिग्री सेल्सियस, सोमवार को अधिकतम 23 डिग्री तथा न्यूनतम 8 डिग्री सेल्सियस, मंगलवार को अधिकतम तापमान 23 डिग्री तथा न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस, बुधवार को अधिकतम 24 डिग्री तथा न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस तथा गुरुवार को अधिकतम तापमान 24 डिग्री तथा न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है।

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