पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

सख्ती:इनारवा पुलिस बल ने सीआरपीएफ के जवानों के साथ बॉर्डर एरिया पर डोमिनेशन अभियान चलाया

बेतिया2 दिन पहले
  • कॉपी लिंक
  • सड़क पर नाका लगाकर चेकिंग की, बस स्टैंड और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ाई गई चौकसी

इनारवा पुलिस ने सीआरपीएफ जवानों के साथ बॉर्डर एरिया पर डोमिनेशन अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नाके लगाकर, गश्ती व चेकिंग की, ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की समस्या न हो। इनारवा थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में पुलिस सीआरपीएफ के द्वारा भी गश्ती की गई। क्षेत्र में बस स्टैंड, आसपास के क्षेत्रों में, बाजारों में व अन्य स्थानों पर चेकिंग के साथ-साथ खुफिया नजर रखी गई। सड़क पर नाका लगाकर चेकिंग की गई। ताकि क्षेत्र में किसी भी प्रकार की गतिविधि ना हो। इनारवा थानाध्यक्ष अजय कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस कर्मियों के द्वारा पैदल गश्ती व नाके पर लोगों को सुरक्षा का एहसास कराया। बिना काम इधर-उधर घूम रहे लोगों को हिदायत देते हुए अनावश्यक बाहर ना निकलने की नसीहत दी।

वहीं बिना काम के घूमने वाले संदिग्ध लोगों से पूछताछ की गई है। थानाध्यक्ष के नेतृत्व में विभिन्न सीआरपीएफ के जवानों ने क्षेत्रों में थाना व चौकी प्रभारियों ने बैंक, एटीएम, सुविधा केंद्रों में पहुंचकर जांच की। जांच में सारी सुरक्षा मानकों को परखा गया और लोगों को कोरोना वायरस से बचने के लिए एक दूसरे से 2 गज की दूरी पर खड़े रह कर बात करने की हिदायत दी गई। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को गमछा, मास्क व रूमाल से मुंह व नाक ढकने के लिए कहा गया। थाना अध्यक्ष ने कहा कि हर समय लोगों की सुरक्षा को लेकर तरह तरह के अभियान चलाकर जान-माल की सुरक्षा करने का भरसक प्रयास करती है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी से बचने के लिए लोग मास्क अवश्य लगाएं। जांच में मास्क ना पहनने वाले पर कार्रवाई की जाएगी।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंबिहार के 8 में से 4 पोल में तेजस्वी सरकार के आसार, 4 में NDA और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर - बिहार चुनाव - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- आज अपने व्यक्तिगत कार्यों को पूरा करने में समय व्यतीत करें। आपकी योग्यता उभरकर सबके सामने आएगी। इस समय ग्रह गोचर आपके पक्ष में है। घर तथा व्यवसाय संबंधित कुछ महत्वपूर्ण निर्णय भी लेंगे। नेगे...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें