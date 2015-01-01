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बैठक:सड़क सुरक्षा ब्रांड एंबेसडर के चयन का दिया निर्देश

बेतिया2 दिन पहले
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सड़क सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग के अधिकारियों संग हुई राज्य परिवहन आयुक्त सह प्रभारी पदाधिकारी की बैठक में कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जिन महाविद्यालयों में अब तक सड़क सुरक्षा का ब्रांड एंबेसडर व नोडल शिक्षक का चुनाव नहीं किया जा सका है। वहां यथाशीघ्र ब्रांड एंबेसडर व नोडल शिक्षक के चुनाव का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्कूली बसों में बच्चों के बैठने की क्षमता का भी प्रदर्शन किया जाना था। लेकिन यह पेंडिंग है। इसे जल्द पूरा करने का टास्क शिक्षा विभाग को सौंपा गया है।

परिवहन विभाग ने सुरक्षित विद्यालय वाहन परिवहन का गेट प्रकाशित करते हुए डीपीओ समग्र शिक्षा अभियान को सुरक्षित विद्यालय परिवहन सुनिश्चित कराने का भी निर्देश जारी किया है।

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