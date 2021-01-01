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पहल:नरकटियागंज वार्ड- 2 में चंदा जमा कर मोहल्लेवासियों ने बनाई कच्ची सड़क

बेतिया4 घंटे पहले
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  • नप को कई बार सूचना देने के बाद भी नहीं बनी सड़क ताे लाेगाें ने खुद की पहल, सभापति ने कहा- पक्की सड़क निर्माण के लिए बैठक में प्रस्ताव रखा जाएगा

नरकटियागंज शहर के वार्ड नबंर- 2 में चंदा इकट्ठा कर मोहल्लेवासियों ने लगभग 3 सौ फीट सड़क चलने लायक बनाया है। सड़क बनाने से पहले मोहल्लेवासियों ने नगर परिषद प्रशासन को कई बार सूचना दिया। इस मोहल्ले में ढाई दशक से अधिक समय के निवास के बावजूद भी पक्की सड़क मोहल्लेवासियों को मयस्सर नहीं हो सकी है। इस संबंध में मोहल्लेवासियों में शामिल जहांगीर आलम खान, सरफराज आलम, अश्वनी सिंह, पिंटू कुमार, असलम खान, सदरे आलम, बच्चा सर्राफ, शेख अहमद आदि लोगों ने बताया कि पुरानी बाजार मोहल्ले के पूर्वी भाग में वे लोग लगभग ढाई दशक से निवास कर रहे हैं। नगर परिषद द्वारा उनके दरवाजे के समीप पीसीसी सड़क का निर्माण करा दिया गया । लेकिन मोहल्ले के बीच में कुछ मार्ग है।

जिस पर कई बार सूचना देने के बावजूद भी पक्की सड़क का निर्माण नहीं कराया गया। प्रत्येक साल बरसात के समय सड़क पर लगभग 1 फीट तक पानी भर जाता था। इस परेशानी को देखते हुए बरसात से पहले ही उन्होंने लगभग 100 परिवार के लोगों से चंदा इकट्ठा कर खुद से मिट्टी भरकर रास्ता चलने लायक बनाया। उन्होंने बताया कि लगभग 110 टेलर मिट्टी गिराने के बाद 300 फीट मार्ग बनकर तैयार हुआ है। मोहल्लेवासियों ने बताया कि उन्होंने अपने निजी कोष से राशि इकट्ठा कर मार्ग का निर्माण किया है। साथ ही मोहल्लेवासियों ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर कई बार स्थानीय नगर परिषद एवं प्रतिनिधियों को उक्त समस्या से अवगत कराया जाता है लेकिन सिर्फ उनसे आश्वासन ही मिलता है। जिसे आजिज उन्होंने खुद से सड़क निर्माण करने का बीड़ा उठा लिया।

नगर के वार्ड नंबर- 2 में चंदा इकट्ठा कर सड़क निर्माण मोहल्लेवासियों द्वारा कराना काफी विचारणीय है। यह मामला उनके संज्ञान में नहीं था। उस मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण के लिए बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव लेकर शीघ्र ही निर्माण कराई जाएगी।
राधेश्याम तिवारी, सभापति, नगर परिषद, नरकटियागंज।

नगर परिषद कार्यालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहल्लेवासियों ने बनाई सड़क
शहर का नगर परिषद कार्यालय पुरानी बाजार वार्ड नंबर 2 में स्थित है। नगर परिषद कार्यालय से महज 1 किलोमीटर की दूरी पर मोहल्लेवासियों ने आपस में चंदा इकट्ठा कर सड़क का निर्माण कराया। ऐसे में मोहल्लेवासियों का कहना था कि नगर परिषद कार्यालय से सटे मोहल्ले में यदि मोहल्लेवासी चंदा इकट्ठा कर सड़क का निर्माण कराते हैं, तो अन्य जगहों की स्थिति क्या होगी। उन्होंने बताया कि नगर परिषद कार्यालय पुरानी बाजार मोहल्ले में स्थित है। वहीं दूसरी ओर कुछ ही दूरी पर सड़क का निर्माण चंदा इकट्ठा कर बनाया गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि 2 साल पहले कुछ जगहों पर पीसीसी का निर्माण कराया गया था। वह भी निर्माण ध्वस्त हो गया है। जिससे सड़क पर जल जमाव है। सड़क ध्वस्त होने से लोगों को पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। उन्होंने ध्वस्त सड़क को पुनः निर्माण कराने तथा मिट्टी भरने वाले मार्ग पर पक्की सड़क निर्माण कराने की मांग स्थानीय अधिकारियों से किया है।

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