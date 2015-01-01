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  • Matriculation And Intermediate Saintup Examination From 11, Experimental Examinations On November 18 And 19, Will Be Divided Into Matriculation Centup Examination Question Papers From Tomorrow.

दो पालियों में होगी सेंटअप परीक्षा:मैट्रिक व इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा 11 से, 18 व 19 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षाएं, कल से बंटेंगे मैट्रिक सेंटअप परीक्षा के प्रश्नपत्र

बेतियाएक घंटा पहले
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  • तैयारियों में जुटी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, परीक्षा को लेकर परेशानी में छात्र

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की मैट्रिक सेंटअप परीक्षा 11 से 17 नवंबर तक होम सेंटर पर होगी। बोर्ड की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। वहीं 18 व 19 नवंबर को प्रायोगिक परीक्षाएं ली जाएंगी। बिहार विद्यालय बोर्ड के सचिव ने इस बाबत जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र जारी किया है। जिसमें निर्देशित किया है कि वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2020 में शामिल होने वाले नियमित व स्वतंत्र कोटि के छात्र-छात्राओं की सेंटअप सैद्धांतिक व प्रायोगिक परीक्षा क्रमशः 11 नवंबर से 17 नवंबर तथा 18 व 19 नवंबर को आयोजित होगी। वहीं इंटर की सेंटअप परीक्षा 11 नवंबर से दो पालियों में ली जाएगी। मैट्रिक व इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी।

मैट्रिक की पहली पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 12:15 तथा दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। वहीं इंटरमीडिएट सेंटअप परीक्षा की पहली पाली सुबह 9:30 से 12: 45 बजे तथा दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5 बजे तक आयोजित होगी। बोर्ड ने कोरोना को देखते हुए सेंटअप परीक्षा के लिए आवश्यक गाइडलाइन का पालन सुनिश्चित करने का भी जारी का निर्देश दिया है। डीईओ विनोद कुमार विमल ने बताया कि मैट्रिक व इंटरमीडिएट की सेंटअप परीक्षा को लेकर कोरोना गाइडलाइन का पालन सख्ती से किया जाएगा। परीक्षा के दौरान सभी स्कूलों में विशेष सावधानी बरती जाएगी। परीक्षा के समय छात्र-छात्राओं को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। 7 नवंबर से स्कूलों को प्रश्नपत्र दिया जाएगा।

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