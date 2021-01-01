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बैठक:सत्संग भवन परिसर में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान समिति की बैठक

बेतिया4 घंटे पहले
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स्थानीय सत्संग भवन परिसर में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर निर्माण अभियान समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शैलेन्द्र मिश्र ने कहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के लिए भाजपा के कार्यकर्ता एक-एक श्रद्धालुओं के दरवाजे पर जाकर अधिक-से-अधिक से राशि संग्रह करें। जन-जन के सहयोग से ही अयोध्या में प्रभु श्रीराम का मंदिर बनेगा। साथ ही बताया कि अगले बजट सत्र में राम सर्किट बनेगा। जिससे पुरा विश्व प्रभु श्रीराम मंदिर से जुड़ेगा। मुख्य अतिथि भाजपा के प्रदेश सहकारिता प्रकोष्ठ के संजीव कुमार उर्फ मिंटू पांडेय ने कहा कि हिंदुओं के आस्था से प्रभु श्रीराम मंदिर निर्माण जुड़ा है। जिसके लिए जन-जन का सहयोग आवश्यक है।सरगटिया हनुमान मंदिर के बाबा मणि राम दास ने कहा कि भारत की भूमि पावन है,इसलिए साधु-संत निवास करते है।

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