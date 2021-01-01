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उद्घाटन:परिवार नियोजन में पुरुषों की भी है अहम भूमिका : सीएस

बेतिया4 घंटे पहले
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  • पीएचसी में सीएस ने मेले का किया उद्घाटन

राजड्योढी परिसर में स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बेतिया में शनिवार को परिवार नियोजन मेला का उद्घाटन सिविल सर्जन डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने की। सीएस डॉ अरुण कुमार सिन्हा ने नसबंदी पर फोकस किया। इस संदर्भ में फैली भ्रांतियों को दूर करने के उपाय बताएं। सीएस ने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी अहम है। बंध्याकरण के साथ नसबंदी पर विभाग का फोकस है। नसबंदी से पुरुषों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती है। नसबंदी के चंद मिनटों बाद पुरुषों को घर जाने की इजाजत दे दी जाती है। इससे उनके शरीर पर किसी प्रकार का दुष्प्रभाव नहीं होता है। बल्कि इसके एवज में सरकार उन्हें प्रोत्साहन राशि देती है।उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से विशेष पखवाड़ा मनाया जा रहा है। पखवाड़ा के दौरान योग्य दंपती से संपर्क कर पुरुष नसबंदी के विषय में फैली भ्रांतियों को दूर करने के लिए प्रेरित करना है।
मेला में परिवार नियोजन को लेकर लगाया गया था अलग-अलग काउंटर | मेला में परिवार नियोजन की विभिन्न जानकारियों के लिए अलग-अलग काउंटर लगाए गए थे। हर काउंटर पर आशा एवं एएनएम द्वारा बंध्याकरण, पुरुष नसबंदी एवं दो बच्चों के बीच अंतर के संदर्भ में जानकारी दी रही थी। काउंटर के माध्यम से अंतरा, छाया और माला की जानकारी दी गई। स्वास्थ्य कर्मियों ने परिवार नियोजन के लिए इन उपायों के संदर्भ में जानकारी शेयर की। मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. सुरेश चंद्र लाल, जिला प्रतिरक्षण पदाधिकारी डॉ. अवधेश सिंह, जिला यक्ष्मा प्रभारी डॉ. त्रियुगी नारायण प्रसाद, डॉ. मनु प्रियदर्शनी, संदीप कुमार आदि मौजूद रहे।

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