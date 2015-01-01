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एफआईआर दर्ज कराई:कोचिंग गई युवती लापता 2 बार फोन भी कर चुकी है

बेतियाएक घंटा पहले
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  • युवती के पिता ने थाना में एफआईआर दर्ज कराई

थाना क्षेत्र के एक गांव से बेतिया कोचिंग करने जा रही युवती के घर नही लौटने पर परिजनों ने थाने में एफआईआर कराई है। युवती के पिता ने थाने मे आवेदन देकर बताया कि उनकी बीस वर्षीय पुत्री घर से बेतिया द्वार देवी चौक रहमान सर के यहां कोचिंग करने प्रतिदिन जाती थी। विगत आठ अक्टूबर को वह कोचिंग के लिए बेतिया गई। लेकिन घर वापस नही पहुची। परिजनों ने काफी खोज बीन किया लेकिन कही पता नही चला। युवती के गायब होने के कुछ दिन बाद एक नंबर से युवती ने अपने घर फोन किया तथा बताया की वह कहा है पता नही चल रहा है। फिर फोन बंद हो गया। इधर विगत इकत्तीस अक्टूबर को फिर नये नंबर से फोन आया कि वह दूसरे समुदाय से उसकी शादी हो चुकी है। फिर वह नंबर बंद हो गया। युवती के पिता ने थाने मे कांड अंकित कराते हुए न्याय की गुहार लगाई है। थानाध्यक्ष अनुज कुमार पांडेय ने बताया कि मामले में कांड अंकित कर पुलिस युवती के बरामदगी के लिए छापेमारी मे जुट गई है।

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