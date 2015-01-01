पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

कार्यक्रम:देश में मोदी व प्रदेश में नीतीश की सरकार ने विकास का मॉडल तैयार कर बदल दी है रूपरेखा : निरहुआ

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक
  • लौरिया विधानसभा के नवलपुर कमलसाह उच्च विद्यालय और मधुबनी के दाैनाहा में हुई चुनावी सभा

लौरिया विधानसभा के नवलपुर कमलसाह उच्च विद्यालय के मैदान में गुरूवार को भोजपुरी के सुपरस्टार दिनेश लाल यादव व अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी विनय बिहारी के पक्ष में संयुक्त रूप से चुनावी सभा को सं‍बोधित किया। सभा की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष धर्मनाथ यादव व कार्यक्रम का संचालन सांसद प्रतिनिधि कौशल किशोर पांडेय ने की। चुनावी सभा को सं‍बोधित करते हुए भोजपुरी के सुपरस्टार सह भाजपा नेता दिनेश लाल यादव ने बताया की यह वहीं चंपारण जहां नब्बे के दशक से 2005 तक जंगल राज था।

उसके बाद भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व प्रदेश में नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास का मॉडल तैयार पूरे देश व प्रदेश की रूप रेखा ही बदल दिया। वही उन्होंने कहा कि बिनय बिहारी बिहार प्रदेश ही नही बल्कि पूरे भारत में चंपारण के नाम का डंका बजाते हैं। दिनेश लाल यादव को दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ रिक्शा वाला बनाने वाला यही वह व्यक्ति है। उन्होंने कहा कि विनय बिहारी जी का हमारे ऊपर इतना कर्ज है, कि मैं मरते दम तक इनके कर्ज को चुका नही सकता।

साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि बिहार में विकास व आत्म निर्भर नव निर्माण बिहार की ओर अग्रसर बिहार को, विकास के नाम पर वोट करे। आप सभी लौरिया योगापट्टी के भगवान रूपी मतदाता आगामी 7 नवंबर को अपना बहुमूल्य वोट देकर भारी मतों से विजयी बनाएं। अक्षरा सिंह ने विनय बिहारी के पक्ष में मतदान करने की अपील लोगों से किया। सभा को राज्य सभा सांसद सतीश चंद दुबे सहित अन्य गणमान्य नेता ने भी सभा को संबोधित किया। मौके पर भाजपा नेता विजय पांडेय, धनंजय सिंह, आनंद सिंह, अरुण कुमार, सोनू कुमार, मनोज प्रसाद, नंद किशोर प्रसाद सहित दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

15 साल में नीतीश कुमार ने बिहार के विकास के लिए रखी नींव, अब महल बनाना बाकी : निरहुआ

मधुबनी| वाल्मीकि नगर विधानसभा के मधुबनी प्रखंड के मध्य विद्यालय दाैनाहा के प्रांगण में गुरुवार को एनडीए के प्रत्याशी विधायक धीरेंद्र प्रताप सिंह के समर्थन में सभा को संबोधित करने के लिए भोजपुरी फिल्म जगत के सिनेस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ पहुंचे। सभा में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों को संबोधित करते हुए सुपरस्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने कहा कि जात पात को छोड़कर बिहार में हुए विकास के नाम पर वाल्मिकी नगर के विधायक प्रत्याशी धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह एवं लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी सुनिल कुमार कुशवाहा को तीर छाप पर बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। कहा कि नीतीश कुमार ने 15 वर्ष के अपने शासनकाल में बिहार के विकास के लिए नींव रख दी है। जिस पर अब महल बनाना बाकी है। भोजपुरी गायिका श्यामली श्रीवास्तव ने सभा को किया संबोधित | वाल्मीकि नगर विधानसभा क्षेत्र के पिपरासी से रोड-शो करने के बाद दौनाहा की सभा में पहुंची भोजपुरी गायिका श्यामली श्रीवास्तव ने बाल्मीकि नगर लोकसभा के प्रत्याशी सुनील कुमार कुशवाहा एवं धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह के पक्ष में लोगों को वोट करने के लिए अपील किया। सभा को संबोधित करने वालों में राज्य सभा सांसद सतीश चंद्र दुबे, धीरेंद्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह, दयाशंकर सिंह, मधुबनी प्रखंड अध्यक्ष दूधनाथ कुशवाहा, एमएलसी भीष्म साहनी, प्रखंड अध्यक्ष विभव राय, पिपरासी प्रखंड अध्यक्ष रविंद्र पटेल, जितेंद्र गुप्ता, यशवंत प्रताप सिंह उर्फ गुड्डू बाबू, ओम प्रकाश शाही सहित भाजपा एवं जदयू के अन्य कार्यकर्ताओ ने संबोधित किया।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें