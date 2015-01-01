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विस चुनाव:मठिया में बूथ- 99 पर शांतिपूर्ण माहौल में 60 % से अधिक मतदान

बेतियाएक घंटा पहले
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  • मतदान करने के पहले सभी मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग की गई

लौरिया प्रखंड के मठिया गांव में बूथ नंबर 99 पर पहला मतदान 7:10 पर सत्यनारायण यादव ने किया। सुबह से ही इस मतदान केंद्र पर महिला और पुरुष कतार बद्ध नजर आए। पीठासीन पदाधिकारी राधा कृष्ण प्रसाद ने बताया कि मतदान करने के पहले सभी मतदाताओं का थर्मल स्क्रीनिंग किया गया। सभी मतदाताओं को ग्लव्स उपलब्ध कराए गए। आशा कर्मी लालमति देवी सक्रिय दिखी। 9:00 बजे तक इस मतदान केंद्र पर 18 फीसद मतदान हो चुका था। प्रति घंटे मतदाताओं की भीड़ बढ़ती गई और मतदान का प्रतिशत में बढ़ोतरी होती गई ।

आशा कर्मी मतदाताओं को चेहरे पर मास्क लगाने की नसीहत देती रही। परिसर के अंदर पुलिसकर्मी मौजूद रहे जिससे मतदान शांतिपूर्वक माहौल में होता रहा। परिसर के बाहर अलग-अलग राजनीतिक दलों के एजेंट अलग-अलग जगह मौजूद थे। इस मतदान केंद्र पर पहुंचे बुजुर्गों को मतदान केंद्र तक पहुंचाने के लिए स्थानीय युवक अत्यधिक सक्रिय रहे। लगभग 4:15 बजे तक यहां पर कुल 564 मतदाताओं में 350 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का उपयोग किया जिससे मतदान का प्रतिशत 4:15 बजे तक 62 फीसद का आंकड़ा पार कर चुका था। मतदान बिल्कुल शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ।

सुबह धीमी गति से शुरू हुआ मतदान दोपहर के बाद बढ़ता गया

लौरिया विधानसभा-पहले दो घंटे में हुआ 7.5 फीसद मतदान

लौरिया| विधानसभा चुनाव के तीसरे व आखरी चरण के चुनाव लौरिया विधानसभा क्षेत्र में शनिवार को सुबह 7 बजे से मतदान प्रारंभ हुआ। लौरिया विधानसभा क्षेत्र में कड़ी सुरक्षा के बीच मतदान की शुरुआत धीमी रफ्तार से शुरू हुई पर 8 बजने के बाद ही धीरे-धीरे लोग मतदान केंद्रों पर मतदान करने के लिए जाने लगे। वही कोरोना संकट के दौरान देश में पहली बार राज्य में विधानसभा का आम चुनाव होने से मतदान केंद्रों पर पूरी सतर्कता बरती जा रही है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर दो लोगों की प्रतिनियुक्ति की गई है जो मतदाताओं को हैंड सैनिटाइजर, थर्मल स्कैनिंग व हैंड ग्लब्स पहनने के बाद ही मतदान केंद्र पर जाने की अनुमति रही। सुबह के 9 बजते ही ग्रामीण क्षेत्र के मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की लंबी कतार लगने लगी। वही शाम 5 बजे तक लौरिया प्रखंड अंतर्गत 52℅ मतदान केंद्रों पर सम्पन्न हुआ है।

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