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शिकायत:नकल नहीं देने पर नाजिर की सीओ से शिकायत

बेतिया4 घंटे पहले
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पिपरासी प्रखंड के मंझरिया निवासी ललन ठाकुर से वंशावली की नकल देने के लिए अंचल नाजिर ने अवैध वसूली कर ली। नकल फिर भी मिल नहीं पाई है। अंचल नाजिर अब और रुपए के लिए दबाव बना रहे हैं। पीड़ित ललन ठाकुर ने सीओ को आवेदन देकर यह शिकायत की है। इनका आरोप है कि वंशावली की नकल के लिए उनको बेवजह दौड़ाया जा रहा है। नकल नहीं दी जा रही है। नाजिर के मांगने पर हार थक कर उन्होंने 2900 रुपए दे दिए। हालांकि वे अब भी नकल नही दे रहे हैं। सीओ फहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि नाजिर के खिलाफ पहले भी इस तरह की मौखिक शिकायत मिली थी। नाजिर को फटकार भी लगाई गई थी।

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