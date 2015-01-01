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खुशी की लहर:वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव में जीत पर एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर

बेतिया32 मिनट पहले
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वाल्मीकिनगर लोकसभा उपचुनाव में एनडीए अभूतपूर्व विजय से एनडीए कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई है। इसके लिए मैनाटांड़ उतरी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार पटेल, अमरेश पटेल, विजय गुप्ता, शिवेंद्र शिबू, राजन पांडे, नरेंद्र प्रसाद, प्रदीप पटेल, सुनील कुशवाहा, धनंजय कुमार त्रिपाठी, आनंद मिश्रा, भागवत ठाकुर, चंदेश्वर चौहान, राजेश वर्मा, संजय पटेल, राजेश पटेल, वीरेंद्र कुशवाहा, विकास महतो सहित दर्जनों कार्यकर्ताओं ने लोगों को बधाई दी। सभी कार्यकर्ताओं ने एनडीए के बेहतर प्रदर्शन के बाद स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताओं में हर्ष व्याप्त है। जीत की खुशी पर इजहार करते हुए पार्टी को बधाई दी। कहा कि पार्टी को मिली सफलता से यह सिद्ध हो गया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के प्रति लोगों पर विश्वास बढ़ा है। खुशी जाहिर करते हुए एक दूसरे को रंग गुलाल लगाया और जमकर आतिशबाजी की।

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