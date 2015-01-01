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रोड-शो:निरहुआ व अक्षरा सिंह ने विनय बिहारी के लिए किया रोड-शो

बेतियाएक घंटा पहले
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गुरुवार को नवलपुर के बाबा कमला दास उच्च विद्यालय के खेल मैदान में चुनावी सभा के संबोधित करने के बाद भोजपुरी के सुपर स्टार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, अभिनेत्री अक्षरा सिंह, राज्य सभा सांसद सतीश चंद दुबे, हास्य कलाकार आनंदमोहन पांडेय सहित आधा दर्जन भोजपुरी कलाकार रोड शो करते हुए लौरिया योगापट्टी के निवर्तमान विधायक सह भाजपा प्रत्याशी विनय बिहारी के लिए ज्यादा से ज्यादा वोट करने के लिए अपील की। रोड-शो के दौरान सड़क के दोनों तरफ भीड़ दिखी।

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