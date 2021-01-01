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विरोध:बजट को श्रम संहिता और किसान-मजदूर विरोधी बताकर जताया गया विरोध, बजट की प्रतियां जलाई

बेतिया4 घंटे पहले
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  • एटक, सीटू सहित अन्य संघों के सदस्य राजड्योढी परिसर से सोआ बाबू चौक पर पहुंचे, किया प्रदर्शन

वार्षिक बजट को श्रम संहिता व किसान-मजदूर विरोधी बताकर एटक, सीटू सहित अन्य संघों ने बुधवार को विरोध-प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी शहर के राजड्योढी परिसर से निकलकर सोआ बाबू चौक पर पहुंचे। जहां बजट की प्रतियां को भी जलाई गईं। विरोध जता रहे लोगों ने कहा कि श्रमिकों ने अपने संघर्षों के बल पर जिन मजदूर कानूनों को हासिल किये है केन्द्र सरकार बड़े पैमाने पर उसमें हेरा- फेरी कर उसे समाप्त कर रही है।काम के घंटों को बढ़ा कर तथा सेवानिवृत्त उम्र को कम कर सरकार मजदूरों का दोहन करना चाह रही है। केन्द्र सरकार के श्रम कानून विरोधी रवैया के खिलाफ के केन्द्रीय श्रम संगठन सड़कों पर उतर कर विरोध किया जा रहा है। सरकार आशा, रसोईया, सेविका-सहायिका, संविदाकर्मियों से काम तो ले रही है, लेकिन उन्हें घर परिवार चलाने भर भी वेतन नहीं दे रही है।

बिहार में जबरन 50 साल के उम्र में रिटायरमेंट किया जा रहा है।इधर नया बजट भी देश की आम जनता को निराश एवं परेशान कर दिया है। एटक नेता ने कहा कि केन्द्र सरकार का बजट नाईनटी नाइन का बाजार बन कर रह गया है। तमाम कल्याणकारी योजनाओं के राशि में भारी कटौती करते हुए सब कुछ बेच कर देश चलाने की योजना बजट में की गई है। यह बजट देश के कारपोरेट घरानों के हितों के लिए बनाया गया है।देश के किसान और मजदूरों की हालत और खराब होने वाली है। मौके पर एटक के लाल बाबू राम, निर्मला, वीणा देवी, बबलू दूबे,शिव महतो, प्रमिला, अंजारूल, किसान नेता राधामोहन यादव, सीटू के शंकर राव,बीके नरूलाह,नीरज, परशुराम ठाकुर, गायत्री देवी, कलावती देवी, ध्रुव शास्त्री, कुमुद, संध्या आदि मौजूद रहे।

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