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पहरेदारी:असामाजिक तत्वों से जंगली जानवरों को बचाने के लिए गश्ती तेज की

बेतिया4 घंटे पहले
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ठंड के मौसम को देखते हुए जंगली जानवरों को कोई असामाजिक तत्व अहित नहीं पहुंचाये। इसको लेकर वन विभाग सजग हो गया है। मानपुर वन क्षेत्र के चक्रसन, धूमाटाड़, जसौली, मानपुर आदि जगहों में वन कर्मियों के द्वारा लगातार गश्त किया जा रहा है। वनरक्षी आनंद कुमार ने बताया कि ठंड के मौसम में कुहासा का फायदा उठाकर जंगली जानवरों को असामाजिक लोग नुकसान पहुंचाते हैं ।जिसको रोकने के लिए एक टीम बनाकर वन कर्मियों के द्वारा लगातार जंगल में गश्त किया जा रहा है। साथ ही ठंड से कोई जानवर को नुकसान नहीं पहुंचे इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है ।उन्होंने बताया कि जंगल से सटे रहने वाले लोगों को जंगली जानवरों को किसी भी प्रकार का अहित नहीं पहुंचाने के लिए जागरूक भी किया जा रहा है ।साथ ही लोगों को बताया जा रहा है कि जंगल मानव जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि जंगली एरिया में गश्त लगातार जारी रहेगा।

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