पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

आक्रोश:नहीं मिल रहा एपीएचसी का लाभ, लोगों में आक्रोश

बेतियाएक घंटा पहले
  • कॉपी लिंक

मझौलिया पंचायत के 55 आरडी पुल स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एएनएम के अनियमित रहने के कारण मरीजों एवं लोगों में आक्रोश है। राम जन्म पासवान, अनवर आलम, योगेंद्र महतो, मुमताज आलम, पप्पू कुमार पांडे, मुन्ना सिंह, धीरज प्रसाद चौरसिया, विपिन पासवान, अनिल कुमार शर्मा आदि ने बताया कि एपीएचसी में एएनएम के अनियमित रहने के कारण हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंकप्तान विराट को केक से रंग दिया साथियों ने, पत्नी अनुष्का भी साथ रहीं - IPL 2020 - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- अगर कोई स्थान परिवर्तन करने का विचार बन रहा है तो समय उत्तम है। इस समय ग्रह स्थिति तथा भाग्य आपके पक्ष में बेहतरीन योग बना रहे हैं। आपका प्रैक्टिकल होकर निर्णय लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। त...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें