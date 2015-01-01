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वोट बहिष्कार:रामनगर विस के भिखनाठोरी में बूथ नंबर- 213 पर लोगों ने किया वोट बहिष्कार, सीओ की पहल पर 2 बजे के बाद माने

बेतियाएक घंटा पहले
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  • भवानीपुर चेकनाखा से ठोरी तक सड़क मरम्मत नहीं होने व बाढ़ कटाव से हैं परेशान

रामनगर विधानसभा क्षेत्र के भिखनाठोरी में बूथ संख्या 213 के सभी 454 वोटरों ने मतदान का बहिष्कार किया। लेकिन 2 बजे के बाद वोट डाला गया। लोगों ने रोड नहीं तो वोट नहीं, कटाव रोधी कार्य नहीं तो वोट नहीं, शुद्ध पीने का पानी नहीं तो वोट नहीं के नारे के साथ शनिवार को प्रदर्शन किया। स्थनीय लोगों का कहना है कि 10 साल पहले भवानीपुर चेकनाखा से ठोरी तक नया सड़क बनाने के नाम पर पांच किलोमीटर लम्बी सड़क को उखाड़ कर फेंक दिया गया। जिसका पुनः निर्माण अधर में लटका हुआ हैं।

यह भिखनाठोरी की तरफ से आने वाली एक मात्र सड़क है। सड़क कि स्थिति जर्जर होने से यहां के लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय कमलेश ठाकुर, दिपु कुमार, चंदन कुमार, सुनेश सहनी, मदन साह, टुनटुन सहनी, मुन्ना खां, दया नंद सहनी, मोतीलाल पासवान, किशमोहन ठाकुर, हरेन्द्र साह प्रमोद कुमार आदि वोटरों ने बताया कि उनलोगों ने तीन महीने तक प्रयास किया। लेकिन किसी ने नहीं सुना।

लोगों ने कहा- रोड नहीं तो वोट नहीं : समस्याओं का समाधान नहीं हाेने से लाेगाें में है आक्राेश

पीने के पानी के लिए भी लोगों को इधर-उधर भटकना पड़ता है

कटावरोधी कार्य नहीं होने के कारण 2017 में 37 घर पंडई नदी में विलीन हो गया था। उनको विस्थापित नही किया गया। शुद्ध पीने के पानी के लिए साल में नौ महीने इधर-उधर भटकना व नेपाल पर निर्भर होना पड़ता हैं। दोपहर में 11 बजे तक बूथ संख्या 213 पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी ने बताया कि दोपहर बाद करीब दो बजे अंचलाधिकारी अमित कुमार के पहल पर मतदान शुरू कराया गया।

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