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खुशखबरी:पिड़ारी नरकटियागंज मार्ग पर जलजमाव से लोगों को मिलेगी निजात, बनेगी सड़क

बेतिया4 घंटे पहले
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पिड़ारी नरकटियागंज मुख्य पथ में पिड़ारी गांव में कई वर्षों से लगे जलजमाव से लोगों को निजात मिलेगी। रविवार को पिड़ारी में आयोजित अभिनंदन समारोह के दौरान विधायक वीरेंद्र गुप्ता ने उक्त जानकारी दिया। पिड़ारी गांव पहुंचे विधायक को लोगों ने कई वर्षों से लगे ज जमाव के बारे में ध्यान आकृष्ट कराया ।साथ ही कहा कि जल जमाव से मुख्य पथ से आना जाना बंद हो गया है ।लोगों को गांव के रास्ते बाजार चाहे नरकटियागंज जाना पड़ रहा है। इस पर संज्ञान लेते हुए विधायक ने कहा कि जलजमाव वाले स्थान पर उच्चीकरण कर फिर से सड़क बनाया जायेगा।

वही लोगों ने पदमौल चौक से ईदगाह तक सड़क बनाने और हाई स्कूल में भवन निर्माण की भी मांग की। इस पर विधायक ने लोगों को अस्वस्थ किया की जनता के हित के लिए जो बन सकेगा उसको करने में मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। अभिनंदन समारोह में विधायक को फूल माला पहनाकर लोगों ने सम्मानित किया। मौके पर विधायक प्रतिनिधि इंद्रदेव कुशवाहा, पूर्व मुखिया सूर्य प्रसाद ,ईश्वरचंद्र प्रसाद, माले के अंचल सचिव अच्छेलाल राम, जिला सदस्य सीताराम राम, रामचंद्र साह,मुस्तुफा मियां, चंद्रदीप सिंह, पिंटू प्रसाद, समाज सेवी तैयब आलम आदि लोग मौजूद रहे।

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