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गिरफ्तारी:चार पियक्कड़ को पुलिस ने किया गिरफ्तार

बेतिया4 घंटे पहले
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मानपुर पुलिस ने चार पियक्कड़ को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थानाध्यक्ष रणधीर कुमार भट्ट ने बताया कि शनिवार की संध्या गस्ती के दौरान बिरंची चौक से चार पियक्कड़ को धर दबोचा गया। पकड़े गए पियक्कड़ कि पहचान डमरापुर गांव निवासी झोटील यादव, भटुमन यादव, यादव लाल यादव तथा दुधौरा गांव निवासी राजेश यादव के रुप मे हुई है। उन्होंने बताया कि धराएं सभी पियक्कड़ का मेडिकल जांचपरांत कांड दर्ज कर बेतिया जेल भेज दिया गया है।

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