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घटना:दूसरी गाड़ी को साइड देने में पोस्टमैन ईशिका ने खोया संतुलन, स्कूटी पेड़ से टकराई, इलाज के दौरान मौत

बगहा/मधुबनी/हरनाटांड़4 घंटे पहले
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  • धनहा थाना क्षेत्र में बासी-मधुबनी मुख्य पथ पर स्थित देवीपुर मोड़ के पास हुई दुर्घटना

धनहा थाना क्षेत्र में बासी-मधुबनी मुख्य पथ स्थित देवीपुर मोड़ के पास किसी वाहन को साइड देने के दौरान एक युवती की स्कूटी अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। जिसकी वजह से युवती की मौत इलाज के दौरान हो गई। हरनाटांड़ की रहने वाली ईशिका कुमारी महज 6 माह पहले मधुबनी की खोतहवा में पोस्टमैन के रूप में बहाल हुई थी। बुधवार को अपने कार्यस्थल पर जाते समय स्कूटी पर सवार 28 वर्षीया ईशिका उर्फ रानी अकस्मात अपना नियंत्रण खो बैठी। एक वाहन को साइड देते समय अनियंत्रित होकर सड़क के बगल में अवस्थित पेड़ से जा टकराई। यूपी के पड़रौना स्थित कुशीनगर जिला अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। उसे गंभीर रूप से घायल हालत में मधुबनी पीएचसी पहुंचाया गया। यहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने रेफर कर उसे पड़रौना जिला अस्पताल भेज दिया। वहीं पर इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया।
हरनाटांड़ में होटल चलाते हैं पिता : मृत युवती के पिता बुधई राम हरनाटांड़ में मीट-चावल का होटल चलाकर परिवार का गुजर बसर करते हैं। दुर्घटना में ईशिका उर्फ रानी की मौत की खबर मिलते ही उसके परिजन चीत्कार करने लगे। उसके भाई मिथुन ने बिलखते हुए बताया कि लॉकडाउन के दौरान बीते वर्ष जून माह में उसकी नियुक्ति पोस्टमैन के रूप में हुई, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। वह मधुबनी प्रखंड में ही देवीपुर निवासी जिअन बैठा के घर पर रहकर ड्यूटी कर रही थी। बुधवार की सुबह स्कूटी से वह मरिचहवा के तरफ से अपने ऑफिस देवीपुर जा रही थी। इसी दौरान किसी वाहन को साइड देते समय वह अचानक नियंत्रण खो बैठी।

7 माह पहले मधुबनी की खोतहवा पंचायत में पोस्टमैन बनी थी हरनाटांड़ की ईशिका

सिर में चोट लगी थी काफी खून बहा था

मधुबनी पीएचसी के प्रभारी डाॅ. बालेश्वर शर्मा ने बताया कि युवती की हालत बेहद गंभीर थी। उसके सिर में गंभीर चोटें लगी थी। शरीर से काफी खून निकल चुका था। उसे बेहतर इलाज की जरूरत थी। इसलिए समय गंवाए बिना पड़रौना भेजा गया था।

ईशिका परिवार की पहली सदस्य थी, जिसने बीए किया

ईशिका अपने परिवार में पहली ऐसी सदस्य थी, जिसने बीए कर लिया था। पांच बहनों में वह चौथे नंबर पर थी। दो भाई भी हैं। अन्य सभी भाई-बहन मैट्रिक तक ही पढ़ाई कर सके हैं। उसका भाई मिथुन बताता है कि उसे शुरू से ही नौकरी करने की इच्छा थी,ताकि बेहतर जीवन जी सके। भगवान ने उसकी यह इच्छा तो पूरी की, लेकिन असमय ही हमसे छीन लिया।

माधोपुर के पास महिला को बचाने में पलटी बस, 6 घायल

बेतिया-मोतिहारी मुख्य पथ में माधोपुर आजादनगर के समीप बुधवार की सुबह एक महिला को बचाने में बस पलट गई। बस की ठोकर से महिला माधोपुर आजादनगर वार्ड दस निवासी स्व. ढोड़ा मिया की पत्नी मदीना खातून घायल हो गई। बताते है कि इस घटना में बस में बैठे करीब आधा दर्जन यात्री चोटिल हो गये। सूचना पर पहुंचे स्थानीय लोग घायल महिला का इलाज जीएमसीएच बेतिया में लाकर कराया। जबकि चोटिल यात्री दूसरे बस में सवार होकर अपने गंतव्य की ओर प्रस्थान कर गये।

प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घटना सुबह के करीब दस बजे की है। बस बेतिया से पटना जा रही थी। इसी क्रम में महिला सड़क पार करने के चक्कर में आगे आ गई। जिसे बचाने के लिए चालक ने ब्रेक लिया। इसी क्रम में बस पलट गई। सूचना पर मझौलिया थाना के दरोगा वरूण कुमार, मुखिया पति मनु दास, पूर्व सरपंच शशिभूषण प्रसाद आदि ग्रामीणों ने यात्रियों को बस से सकुशल निकालकर दूसरे बस में बैठा दी। इसके आधा दर्जन बस यात्री चोटिल हो गये थे।

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