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जांच:बिहार की जगह यूपी के लैब में क्वालिटी की कराई जांच

बेतिया4 घंटे पहले
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जिले में कल्याण विभाग की ओर से संचालित आवासीय विद्यालयों में उपस्करों की खरीदारी में हुए घपले लेकर लगातार परतें खुलने लगी है। जांच रिपोर्ट में एक नया पहलू सामने आया है कि आवासीय विद्यालयों के लिए स्टील जग, अलमीरा, डस्टबीन, भोजन बनाने वाले बर्तन सहित अन्य सामग्रियों की खरीदारी की गई थी। बिना सक्षम अधिकारी के आदेश से फॉरेंसिक जांच बिहार के फॉरेंसिक लैब कराया नहीं कराया गया, बाल्कि उत्तर प्रदेश की लैब से इन उपस्करों की क्वालिटी की जांच कराकर राशि की गबन कर ली गई। इसको लेकर तत्कालीन बगहा एसडीएम के जांच प्रतिवेदन पर तत्कालीन जिला कल्याण पदाधिकारी आशुतोष शरण से जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने स्पष्टीकरण तलब किया था। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया गया था।

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