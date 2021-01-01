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खेलकूद:रैंबो क्रिकेट क्लब ने नरकटियागंज की टीम को 50 रनों से किया पराजित

बेतिया4 घंटे पहले
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  • टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयाेजन : अजहरुद्दीन बने मैन ऑफ द मैच

शहर के बड़ा रमना मैदान में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी राज्यस्तरीय टी-20 क्रिकेट टूर्नामेंट बुधवार को मैच रेनबो क्रिकेट क्लब बेतिया और नरकटियागंज के बीच खेला गया। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए रैंबो क्रिकेट क्लब बेतिया ने निर्धारित 20 ओवर 130 रन बनाकर ऑल आउट हो गयी। रैंबो क्रिकेट क्लब बेतिया की तरफ से बल्लेबाजी अजहरुद्दीन 21 गेंद 45 रन , आदर्श ने 35 गेंद 41 रन व राज ने 12 गेंद 14 रन बनाया। गेंदबाजी नरकटियागंज के तरफ से गेंद बाज संजीव 4 ओवर मे 22 रन देकर 4 विकेट व आदर्श ने 3 ओवर में 22 रन देकर 3 विकेट लिया। जबाब मे खेलने उतरी नरकटियागंज के बल्लेबाज प्रसंत ने 18 गेंद 19 रन व राजन ने 27 गेंद 19 रन बनाया। रैंबो ने 50 रन से मैच जीत लिया। बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी अजहरुद्दीन को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया। टूर्नामेंट संचालक एजाज अहमद ,दिवाकर, वसीम हैदर ,सचिन गौतम सर्राफ ,गोलू ,युसूफ ,रितेश कुमार,आशीष कुमार आदि सभी खिलाड़ी मौजूद रहे। आज का मैच मोनार्क क्रिकेट क्लब बेतिया और उत्तर प्रदेश की मऊ के बीच होगी।

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