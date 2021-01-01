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नारेबाजी:बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर गंडक बराज पर जुटे व्यापारी, की नारेबाजी

बेतिया4 घंटे पहले
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  • एसएसबी कमांडेंट ने कहा- डीएम से करें बात, तब निकलेगा निष्कर्ष

वाल्मीकिनगर स्थित इंडो नेपाल बॉर्डर खोलने की मांग को लेकर भारतीय क्षेत्र के व्यवसायी लगातार दूसरे दिन रविवार को भी गंडक बराज के एक नंबर फाटक पर बड़ी संख्या में जुटे। व्यापारियों ने विधायक के साथ एसएसबी के सहायक कमांडेंट देवेंद्र उपाध्याय से मुलाकात की। विधायक धीरेंद्र प्रताप उर्फ रिंकू सिंह ने सहायक कमांडेंट देवेंद्र उपाध्याय से अभी तक बॉर्डर नहीं खोले जाने के कारणों की जानकारी ली। सहायक कमांडेंट ने बताया कि बॉर्डर खोलना और बंद करना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। वरीय अधिकारियों से बॉर्डर खोलने के लिए कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। उन्होंने विधायक से कहा कि इस मामले में डीएम से बात करना उपयोगी होगा। डीएम का आदेश होने पर ही बॉर्डर खुल पाएगा। विधायक ने नेपाल से बेटी -रोटी के संबंध का हवाला देते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच आवागमन ठप होने से स्थानीय स्तर पर व्यापार ठप हो गया है।

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