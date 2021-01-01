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पुलिस को मिली सफलता:नवलपुर से अपहृत ईंट व्यवसायी का पुत्र 36 घंटे बाद मुक्त, फिरौती में मांगी गई थी ~25 लाख की राशि

बेतिया4 घंटे पहले
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  • टेसरिया मानपुर दियारा के गन्ने के खेत में मिला बालक : चार अपहर्ता गिरफ्तार, हथियार बरामद

नवलपुर से अपहृत ईट व्यवसायी का पुत्र बदमाशों के चंगुल से मुक्त करा लिया गया है। उसकी बरामदगी बथवरिया थाना क्षेत्र के टेसरिया मानपुर दियारा स्थित एक गन्ने की खेत से की गई है। इस क्रम में पुलिस व बदमाशों के बीच फायरिंग भी हुई। पुलिस के तरफ से तीन राउंड गोलियां चलाई गई। पुलिस को यह सफलता घटना के 36 घंटे के बाद मिली है। पुलिस मामले में चार अपहर्ताओं को गिरफ्तार की है। उनके पास से हथियार भी बरामद किया गया है। 13 वर्षीय प्रिंस कुमार नवलपुर गांव निवासी अखिलेश यादव का पुत्र है। गिरफ्तार बदमाशों में संतोष चौधरी, राजेश चौधरी, लक्ष्मण चौधरी व जितेन्द्र चौधरी शामिल है। यह जानकारी एसपी ने दी है।

29 को हुआ था अगवा
बता दें कि 29 जनवरी को संध्या करीब 5: 30 बजे प्रिंस कुमार को उसके घर के सामने से अगवा कर लिया था। बदमाश बाइक पर सवार थे। इसके बाद से प्रिंस को मुक्त करने के लिए बदमाशों ने 25 लाख रुपए फिरौती के रुप में मांग की थी। मामले में नवलपुर थाना में एक प्राथमिकी परिजनों के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

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