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सख्ती:एसपी ने आधी रात को रात्री गश्ती का लिया जायजा, खुद की वाहनों की जांच

बेतिया2 दिन पहले
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  • कहा- गश्ती में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी

जिले में सुरक्षा को लेकर लगातार चाक-चौबंद व्यवस्था की जा रही है। रात्रि गश्ती भी तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में सोमवार की आधी रात में पुलिसिंग व्यवस्था की जायजा लेने खुद एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा सड़क पर निकले। एसपी ने थानाध्यक्षों व पुलिस पदाधिकारियों को रात्रि गश्ती बढ़ाने का निर्देश दिया है।

आधी रात को एसपी को देख पुलिस पदाधिकारियों में हड़कंप मच गया। एसपी ने शहर के मीना बाजार सहित कई इलाकों में रात्रि गस्ती का जायजा लिया। रात में शहर में निकलने वाले वाहनों की खुद जांच करने लगे। इस दौरान एसपी ने पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिया। एसपी ने बताया कि गश्ती में तनिक भी कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शिथिलता और ढिलाई बरतने वाले पुलिस पदाधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

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