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छापेमारी:एसएसबी ने 760 क्विंटल चाइनीज सेब किया जब्त

बेतिया4 घंटे पहले
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थाना की पुलिस व एसएसबी ने सिकटा बॉर्डर चौक के समीप संयुक्त कार्रवाई में 760 क्विंटल चाइनीज सेव बरामद किया है। थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि नेपाल से तस्करी कर भारी मात्रा में चाईनीज सेव भरा कार्टून बॉर्डर चौक के समीप जमा किए जाने की सूचना पर मध्य रात्रि को एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट संदीप कुमार के व जवानों के साथ कार्रवाई कर एक मकान को सील कर दिया गया। वहीं रविवार को मजिस्ट्रेट के रूप में सिकटा सीओ मनीष कुमार के उपस्थिति में मकान का तोला खोला गया।जिसमें 380 कार्टून चाईनीज सेव जब्त की गई।जिसका वजन प्रति कार्टून 20 किलो बताया गया है।थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त सेव को बेतिया कस्टम के हवाले करने के लिए ले जाया जा रहा है।पुलिस-एसएसबी की संयुक्त कार्रवाई से तस्करों में भय व्याप्त है।

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