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दुस्साहस:सौतेली मां को धारदार हथियार से किया घायल

बेतिया4 घंटे पहले
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चौतरवा थाना के पतिलार में एक बेटे ने घर के विवाद को लेकर अपनी सौतेली मां 50 वर्षीय कमरुनशा को तेज हथियार से मारकर घायल कर दिया। उक्त महिला को गम्भीर रुप से जख्मी हालत में परिजनों ने फौरन अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। जहां से प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया रेफर कर दिया गया। चिकित्सक विनय कुमार ने बताया की महिला का सिर फट गया था। प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है।

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