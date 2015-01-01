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अच्छी पहल:छात्रों ने की अपील : मनाएं इको फ्रेंडली दीपावली जलाएं मिट्टी के दीए, पटाखे जलाने से करें परहेज

बेतिया32 मिनट पहले
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  • आरसी इंटरनेशनल स्कूल के छात्र-छात्राओं ने महादलित बस्ती में बांटे मिट्टी के दीए

बगहा- 1 प्रखंड के लगुनहा चौतरवा पंचायत के चौबरिया महादलित बस्ती में आरसी इंटरनेशनल स्कूल चौतरवा के छात्र-छात्राओं ने मिट्टी के दीए व बाती का वितरण किया। लोगों को इको-फ्रेंडली दीपावली मनाने के लिए प्रेरित करते हुए इन छात्र - छात्राओं ने पटाखों से परहेज रखने की अपील भी की। लगभग 50 छात्र-छात्राओं ने महादलित (नट) बस्ती के प्रत्येक घरों में घूम-घूम कर लोगों को समझाते हुए कहा कि प्रदूषण आज की भयावह समस्याओं में से एक है। यदि हम इसकी रोकथाम नहीं करते हैं तो इस पूरी सृष्टि को विनाश से हम बचा नहीं पाएंगे।

इसके लिए आवश्यक है कि हम पटाखे नहीं जलाएं और इको-फ्रेंडली दीपावली मनाएं। हमारे पूर्वज प्रकृति की सुरक्षा के लिए ही दीपावली मनाते थे। हम पूर्वजों के तौर तरीकों का ही अनुसरण करें। पटाखे हमारे पूर्वज नहीं छोड़ते थे, वे धुंए उगलने वाले दीए भी नहीं जलाते थे। छात्रों में आतिफ ओसामा, अदिति गुप्ता, काजल कुमारी, अंजली कुमारी, आदित्य यादव, अभिजीत यादव, सुधीर कुमार, स्वेक्षा सिंह, अंशिका वर्णवाल, आंचल सिंह, सुधांशु पांडेय, आदित्य यादव, रामनाथ खरवर, संगीता कुमारी, यशवंत यादव आदि बहुत से छात्र- छात्राओं ने लोगों को मिट्टी के दिये दिए।

विद्यालय के प्राचार्य डी. दत्ता ने बताया कि छात्रों को सामाजिक दायित्व एवं प्रदूषण के प्रति जागरूक करने हेतु इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जिससे वह समाज के वंचित लोगों की दशा और दिशा से वाकिफ हो सकें। साथ हीं उनकी कुछ सहायता कर सकें। विद्यालय के निदेशक साहेब यादव सन्नी ने बताया कि छात्रों - छात्राओं ने इस अभियान के लिए आपसी सहयोग से स्वयं रुपये इकट्ठा किए हैं। मौके पर मुख्य सहायक सुनील कुमार झा, सहायक कैसर अली सहित तमाम ग्रामीण उपस्थित थे।

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