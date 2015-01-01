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फेस्टिव कलेक्श:तनिष्क ने लांच की नई फेस्टिव कलेक्शन मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स एजेंसी ‘एकत्वम’

बेतियाएक घंटा पहले
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दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए शहर के वार्ड नंबर 33 हीरो शोरूम के बगल में कविवर नेपाली पथ, लाल बाजार बेतिया पश्चिम चंपारण स्थित मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स एजेंसी (तनिष्क शोरूम) भारत का सबसे बड़ा व पसंदीदा ज्वेलरी ब्रांड तनिष्क ने त्योहारों का स्वागत करते हुए ग्राहकों की खुशियों व आशा को दुगना करने के लिए आकर्षक ऑफर की घोषणा की है। तनिष्क में सोने के आभूषणों के मेकिंग चार्जेस और हीरो के आभूषणों के मूल्य पर 25 फीसदी तक की छूट दी जा रही है।

प्रतिष्ठान के प्रबंधक ने बताया कि ग्राहकों की खुशियों को अनूठे ढंग से सजाने के लिए तनिष्क ने पेश किया है एक्सक्लूसिव फेस्टिव कलेक्शन “एकत्वम। एकता की संकल्पना से प्रेरित होकर बनाया गया यह कलेक्शन भारत के सबसे बेहतरीन कलाओं व कारीगरी का सर्वोत्तम संगम है। 15 विभिन्न कला प्रकारों को पेश करने वाले भारत के अलग-अलग क्षेत्रों की एकता इस कलेक्शन की शान है। तनिष्क के शानदार कलेक्शन एकत्वम के साथ कीजिए एकता का सम्मान। 40 हजार रुपए से शुरू होने वाला यह कलेक्शन भारत में सभी तनिष्क स्टोर्स और तनिष्क की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर उपलब्ध होगा।तनिष्क के स्टोर में आधुनिक कैरेट मीटर रखा होता है जिससे ग्राहकों के लिए 100 प्रतिशत शुद्ध सोना और सभी व्यवहारों में पारदर्शिता को सुनिश्चित किया जाता है।

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