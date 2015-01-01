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दीपावली-छठ फीका:वेतन के अभाव में शिक्षकों का दीपावली-छठ फीका

बेतिया32 मिनट पहले
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प्रखंड के विभिन्न विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों का दो महीने से वेतन लंबित है। इससे शिक्षकों में काफी आक्रोश है। शिक्षक सुमित राम, सिकंदर बख्श, खालिद सैफुल्लाह, पंचानंद पंडित रामरेखा रावत, राजू कुमार आदि ने बताया कि शिक्षा विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण दीपावली और छठ वेतन के अभाव में फीका रहेगा। शिक्षकों ने यह भी आरोप लगाया कि सरकार का आदेश है कि दीपावली और छठ के पहले वेतन भुगतान कर दिया जाए । लेकिन अधिकारियों की लालफीताशाही के कारण वेतन लंबित है। शिक्षकों ने छठ के पूर्व वेतन के भुगतान की मांग की है।

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