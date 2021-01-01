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टीम गठित:एमजेके कॉलेज की पत्रिका के प्रकाशन की टीम गठित

बेतिया4 घंटे पहले
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एमजेके कॉलेज की पत्रिका त्रिवेणी के प्रकाशन को लेकर एक बार फिर से सुगबुगाहट तेज हो गई है।करीब तीन दशकों से बंद पड़ी पत्रिका के लिए प्राचार्य डॉ सुरेंद्र प्रसाद केसरी ने चार सदस्यीय समिति भी गठित कर दी है। समिति में हिन्दी विभागाध्यक्ष डॉ. शैल कुमारी वर्मा, अंग्रेजी विभागाध्यक्ष डॉ. तथागत बनर्जी, संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉ. नीतू कुमारी तथा उर्दू विभागाध्यक्ष डॉ. शफी अहमद शामिल किए गए हैं। प्राचार्य डॉ. केसरी ने बताया कि इस बार त्रिवेणी पत्रिका में हिंदी,अंग्रेजी,उर्दू व संस्कृत चारों भाषाओं में लेख प्रकाशित होंगे। इसके लिए सभी निवर्तमान व पूर्व प्राध्यापकों तथा निवर्तमान व पूर्व छात्र-छात्राओं से पत्रिका के लिए 28 फरवरी तक आलेख आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक व्यक्ति सीधे,मेल या डाक के माध्यम से भी अपने आलेख 28 फरवरी तक समिति को भेज सकते हैं।

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