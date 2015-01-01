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बढ़ाई चौकसी:चुनाव को लेकर प्रशासन ने रेलवे में बढ़ाई चौकसी

बेतियाएक घंटा पहले
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  • स्टेशन पर बिना जांच के नहीं मिल रहा है प्रवेश

नरकटियागंज आरपीएफ एवं रेल पुलिस-प्रशासन ने लोकसभा उप चुनाव एवं विधानसभा चुनाव को लेकर रेल परिक्षेत्र में चौकसी बढ़ा दिया है। स्टेशन व प्लेटफार्म पर बिना जांच के यात्रियों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। रेल लाईन, ट्रेन एवं यात्रियों की सुरक्षा पर पुलिस की विशेष निगरानी रखी जा रही है। वहीं यात्रियों की सुरक्षित यात्रा को लेकर जंकशन पर आरपीएफ एवं रेल पुलिस संयुक्त रूप से जांच अभियान चलाया। इसकी जानकारी देते हुए नरकटियागंज रेल थानाध्यक्ष संतोष कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव एवं लोकसभा उप चुनाव को लेकर रेल परिक्षेत्र एवं विभिन्न ट्रेन में चौकसी बढ़ा दिया गया है।

बेतिया से वाल्मीकिनगर स्टेशन तक रेल ट्रैक, विभिन्न ट्रेन एवं यात्रियों की सुरक्षा पर पुलिस निगरानी रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि चुनाव को लेकर नरकटियागंज प्लेटफार्म से होकर आने जाने वालों प्रत्येक यात्रियों की निगरानी किया जा रहा है। थानाध्यक्ष ने बताया कि नरकटियागंज, बेतिया, वाल्मीकिनगर के बीच विभिन्न स्टेशनों पर नियमित जांच अभियान चलाया जा रहा है। आमोद पासवान, आरपी गुप्ता, मोहम्मद अकबर, आफताब आलम, अर्जुन पाल, विद्यंम रविदास, लालबाबू राम, सुनील पांडेय, राजेश्वर महतो आिद जांच कर रहे हैं।

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