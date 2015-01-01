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हुनर काे उड़ान:कोरोना काल में सूरत से लौटे दंपती अब बेतिया से सूरत भेज रहे साड़ी, लहंगा और शेरवानी

मनोज कुमार राव|बेतियाएक घंटा पहले
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  • शादी-विवाह में जबरदस्त डिमांड : स्किल मैपिंग से जिला प्रशासन को अर्चना और नंदकिशोर के बारे में मिली जानकारी, उपलब्ध कराया गया ऋण

नौतन प्रखंड के खड्डा गांव निवासी और सूरत में काम करने वाले दंपती अर्चना और नंदकिशोर की जोड़ी ने ऐसा समा बांधा कि इसके प्रयास से जिले में पहली बार जरी वर्क और जरदोजी वर्क वाला लहंगा तथा महंगी कशीदाकारी वाली आकर्षक साड़ियां तैयार हो रही है। बता दें कि अर्चना के पति नंदकिशोर सूरत में एंब्रॉयडरी मशीन ठीक करने का काम करते थे और अर्चना एंब्रायडरी करने की वहीं पर उनके साथ मैनुअल वर्क करती थी।

कोरोना संक्रमण के कारण दोनों को वापस घर आना पड़ा। स्किल मैपिंग के आधार पर जिला प्रशासन को इन दोनों के बारे में जानकारी मिली। जिला प्रशासन की टीम ने इन दोनों से संपर्क किया और इन दोनों के हुनर को देखते हुए ऋण उपलब्ध कराएं गए। आज आलम यह है कि इनके द्वारा तैयार किए गए वस्त्र विशेषकर लहंगा और साड़ियां आज जिले के प्रसिद्ध संपन्न और ख्याति लब्ध लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। शादी समारोह में इन दोनों के द्वारा तैयार किए गए वस्तु की जबरदस्त डिमांड रही।

चीन से मुंबई, मुंबई से सूरत और सूरत से बेतिया मंगाई गई 25 हेड वाली मशीन
जिला प्रशासन की टीम ने इंटरमीडिएट तक पढ़ी अर्चना से संपर्क किया। उसकी कारीगरी का बारीकी से अध्ययन किया गया और उसी के नाम से ऋण की मोटी रकम उपलब्ध कराई गई। इस दंपति के साथ अरुण नामक एक युवक ने भी अहम भूमिका निभाई क्योंकि उसे भी इस हुनर का विशेष अनुभव था। 27 हेड वाली एक बड़ी मशीन जिसकी कीमत लगभग 25 लाख बताई गई है उसे इस दंपति के लिए उपलब्ध कराया गया। इस मशीन की विशेषता यह है कि यह सत्ताईस सिलाई मशीन के बराबर का काम एक बार में कर सकता है। चीन से मुंबई, मुंबई से सूरत और सूरत से बेतिया इस मशीन को मंगाया गया। इन दोनों को भी चनपटिया बाजार समिति में जमीन उपलब्ध कराई गई।

6000 साड़ी और 200 लहंगों की हो चुकी है बिक्री, अधिकारियों ने खरीदी है 50 साड़ी
इन दोनों के द्वारा तैयार किए गए लहंगा शेरवानी सहित साड़ियों को देखकर जिला प्रशासन के कई वरीय अधिकारी इस कदर प्रभावित हुए कि उन्होंने शादी समारोह में शामिल होने के लिए आकर्षक वस्त्रों की खरीदारी इन्हीं दोनों के द्वारा तैयार किए गए वस्त्रों में से की। जिले के प्रशासनिक अधिकारियों ने 50 साड़ी की खरीदारी कर इन दोनों के हुनर को सम्मान प्रदान किया। अव्वल तो यह है कि सूरत में जिस कंपनी के साथ जुड़कर अर्चना और नंदकिशोर काम किया करते थे अब उनके लिए भी बेतिया में तैयार माल की सप्लाई की जा रही है। अभी तक 200 लहंगा और लगभग 6000 तैयार की गई साड़ियों की बिक्री हो चुकी है तथा हजारों साड़ियों व लहंगो का डिमांड इनको मिल चुका है।

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