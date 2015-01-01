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पुलिस को चेताया:न्यायपीठ ने रिपोर्ट नहीं देने पर पुलिस को चेताया

बेतियाएक घंटा पहले
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सहोदरा थाना के एक गांव में नाबालिग बच्ची से रिश्तेदार द्वारा दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस की ओर से अब तक रिपोर्ट नहीं पेश करने पर न्यायपीठ ने चेताया है। न्यायपीठ ने दाेबारा थानाध्यक्ष को निर्देश दिया है कि जल्द से जल्द संबंधित कागजात प्रस्तुत करें। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि थानाध्यक्ष के द्वारा दूरभाष से संबंधित पेपर प्रस्तुत करने की बात कही गयी थी, लेकिन अभी तक इसपर अमल नहीं किया गया।

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