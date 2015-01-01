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बैठक:नहीं हुई स्थाई सशक्त कमेटी की बैठक

बेतिया32 मिनट पहले
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नगर परिषद स्थाई सशक्त कमेटी की गुरूवार को आयोजित होने वाली बैठक नहीं हो सकी। बता दें कि पर्व को लेकर नगर परिषद कार्यालय में छठ व दीपावली को लेकर विशेष साफ-सफाई की कार्ययोजना पर विचार होना था। पर बैठक स्थगित कर दी गई। जानकारों की माने तो बैठक में नगर परिषद के पदाधिकारी, सभापति, उप सभापति समेत स्थाई सशक्त कमेटी की उपस्थिति अनिवार्य है। पर किसी कारण से इनकी उपस्थिति नहीं होने के कारण बैठक को स्थगित कर दिया गया। मजेदार पहलू है कि दीपावली में मात्र एक दिन शेष है। तब सशक्त की बैठक बुलाना आमलोगों के समझ से परे है। जबकि नगर परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा पूर्व से ही छठ घाटों व मोहल्ले की साफ सफाई कार्य तेजी से किया जा रहा है।

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