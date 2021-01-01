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परेशानी:6 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क जर्जर

बेतिया4 घंटे पहले
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मझौलिया प्रखंड के अहवर शेख पंचायत स्थित बड़ा बम नहर के बांध पर बनी विशंभर पुर एवं अमवामझार पंचायत के लिए जाने के लिए मुख्य सड़क जर्जर एवं गड्ढे में तब्दील हो गयीहै। जिससे आवागमन के लिए लोगों को काफी परेशानी झेलना पड़ रहा है। यह सड़क विशंभर पुर अमवा मझार एवं अहवर शेख रामनगर बनकट जगदीशपुर डेगवना जमुनिया हरदियाचौक समेत दर्जनों गांव के लिए मुख्य सड़क है। इस सड़क के जर्जर एवं गड्ढे में तब्दील होने से मरीजों को परेशानी हो रही है।

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