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रात और सुबह कोहरे की चपेट में रहा शहर:जिले में 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना, बुधवार को सुबह 9 बजे ही खिली धूप, तापमान में 1 डिग्री की हुई वृद्धि

बेतिया4 घंटे पहले
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  • आज भी तापमान में हो सकती है 1 डिग्री की बढ़ोतरी

जिले में 3-4 दिनों तक मौसम शुष्क रहने की संभावना है। हालांकि उसके बाद से आसमान में गरज वाले बादल बन सकते है। जिसके प्रभाव से 6 से 7 फरवरी को कहीं-कहीं हल्की वर्षा या बूंदाबांदी हो सकती है। पूर्वानुमानित की अवधि अधिकतम तापमान 19 से 21 डिग्री तक रह सकता है। पूर्वानुमानित अवधि में न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक वृद्धि हो सकती है। यह 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकती है। पूर्वानुमानित अवधि में औसतन 5 से 7 किमी प्रति घंटा तीन दिनों तक पहलू पछिया हवा फिर पूर्वा हवा चलने का अनुमान है। सापेक्ष आर्द्रता सुबह में 80 से 90 फीसद व दोपहर में 65 से 70 फीसद रहने की संभावना है। वहीं बुधवार को सुबह 9 बजे से धूप निकलने के साथ ही लोगों को ठंड से राहत मिलने लगी।

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