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इंटर परीक्षा:9.30 बजे से भौतिकी और 1:45 से राजनीति विज्ञान का पेपर होगा

बेतिया4 घंटे पहले
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  • आज से 13 फरवरी तक 40 केंद्रों पर होगी इंटरमीडिएट की परीक्षा, 13 गश्ती दल बनाए गए

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा सोमवार एक फरवरी से 13 फरवरी तक जिले के 40 केंद्रों पर आयोजित होगी। परीक्षा दो पालियों में आयोजित होगी। पहली पाली सुबह 9:30 से 12:45 तक तथा दूसरी पाली दोपहर 1:45 से शाम 5:00 बजे तक आयोजित होगी। परीक्षा के पहले दिन सोमवार को पहली पाली में भौतिकी और दूसरी पाली में राजनीति विज्ञान की परीक्षा होगी। 40 केंद्रों के लिए कुल 13 गश्ती दल गठित किया गया है। इसमें बेतिया में 8, बगहा में 3 व नरकटियागंज में 2 गश्ती दल शामिल है। वहीं जोनल गश्ती दल की संख्या 7 है। जिसमें बेतिया में 4,बगहा में एक व नरकटियागंज में 2 है। 5 सुपर गश्ती दल भी गठित किए गए हैं। इसमें बेतिया में 3 तथा नरकटियागंज व बगहा में 1-1 शामिल है।

परीक्षा में 24 महिला दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसमें बेतिया में 13, बगहा में 06 तथा नरकटियागंज में 05 महिला दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। 20 फीसद रिजर्व सहित कुल 1492 वीक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई है। इंटरमीडिएट वार्षिक परीक्षा में छात्रों के तनाव को कम करने और उन्हें बेहतर माहौल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सिंवॉलिक तौर पर जिले में कुल 4 आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसमें जिला मुख्यालय बेतिया में विपिन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तथा राज्य संपोषित कन्या प्लस टू विद्यालय, बगहा में प्रोजेक्ट कन्या प्लस टू विद्यालय तथा नरकटियागंज में डीएवी पब्लिक स्कूल को आदर्श परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

1492 वीक्षकों की परीक्षा में ड्यूटी लगाई गई, 20 फीसदी रिजर्व भी रहेंगे

इस बार 33560 परीक्षार्थी होंगे शामिल, बेतिया में 27 केंद्र बने
जिला मुख्यालय बेतिया में 27, अनुमंडल मुख्यालय बगहा में 7 व अनुमंडल मुख्यालय नरकटियागंज में 6 केंद्र बनाए गए हैं। इसमें 35560 परीक्षार्थी शामिल होंगे। इसमें छात्रों की कुल संख्या 18062 तथा छात्राओं की संख्या 15498 है। जिला मुख्यालय बेतिया के 27 केंद्रों पर कुल 24814 परीक्षार्थी शामिल होंगे। जबकि बगहा में परीक्षार्थियों की संख्या 4336 व नरकटियागंज में 4110 है। बगहा व नरकटियागंज में छात्राओं का परीक्षा केंद्र बनाया गया है। दोनों ही जगह सिर्फ एक-एक छात्र इंटरमीडिएट के परीक्षार्थी हैं। गत वर्ष 33 केंद्र बनाए गए थे। इस बार 7 केंद्र अधिक बनाए गए हैं। पिछले साल इंटरमीडिएट के कुल 28199 परीक्षार्थी थे। जिसमें साइंस के 5822, आर्ट्स के 20709 तथा कॉमर्स के 1668 परीक्षार्थी शामिल थे। वहीं इस बार कुल 33560 परीक्षार्थी हैं। जिसमें साइंस के परीक्षार्थियों की संख्या 6956, आर्ट्स में 24950 तथा कॉमर्स में 1654 है।

आदर्श परीक्षा केंद्र : बैलून से सजाया गया, बोलबंद पानी मिलेगा

इंटरमीडिएट परीक्षा की तैयारियों को रविवार को अंतिम रूप दिया गया। शहर के परीक्षा केंद्रों पर कही बेंच डेस्क की कमी को पूरा किया गया तो कही आदर्श केंद्र को सजाने की तैयारी जारी रही। शहर के राज्य संपोषित कन्या प्लस टू विद्यालय केंद्र को दोपहर में आदर्श केंद्र के रूप में विकसित करने की प्रक्रिया जारी थी। केंद्राधीक्षक फिरदौस बानो ने बताया कि दो प्रकार के काउंटर बनाए जा रहे हैं। एक पर में आई हेल्प यू तथा दूसरे पर फस्ट ऐड का काउंटर बनाया गया है। केंद्र को बैलून से सजाया गया है। वहीं डब्बाबंद पानी की भी व्यवस्था की जा रही है। समारणालय चौक स्थित विपिन उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय में भी केंद्र की सजावट की जा रही थी। शाम को फूल से गेट को सजाया गया। मेन गेट के आकर्षण को बनाने के लिए ऐसा किया गया।​​​​​​​

जूता पहनने की पाबंदी को बोर्ड ने हटाया, तीन स्तर पर होगी जांच

इंटरमीडिएट परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों की जांच तीन स्तरों पर की जाएगी। सबसे पहले गेट पर परीक्षार्थियों की थर्मल स्क्रीनिंग व प्रवेश पत्र की जांच के बाद मास्क के साथ प्रवेश दिया जाएगा। फिर हॉल व परिसर में भी जांच होगी। पहले परीक्षार्थियों के जूता पहनने पर भी बोर्ड ने पाबंदी लगायी थी। लेकिन ठंड को देखते हुए इस आदेश को वापस ले लिया गया है।

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