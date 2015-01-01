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हादसा:झोपड़ी को तोड़ते हुए नदी के किनारे जा धंसा ट्रक, बच गए आठ मछुआरे

समस्तीपुर4 घंटे पहले
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  • हसनपुर बाजार रजवा रोड में मृत बागमती नदी के भंवरा पुल के पास घटना

थाना क्षेत्र के हसनपुर बाजार रजवा रोड में गुरुवार की शाम एक बड़ा हादसा होते-होते बच गया। हुआ यह कि, एक अनियंत्रित ट्रक झोपड़ी को तोड़ते हुए नदी के किनारे जाकर धंस गया। झोपड़ी में बने मचान पर 8 मछुआरे बैठे हुए थे। सभी मछुआरों ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। यदि सभी मछुआरे नदी में नहीं कूदते तो अनहोनी से इनकार नहीं किया जा सकता था। रजवा रोड में मृत बागमती नदी में बने भंवरा पुल के किनारे हसनपुर बाजार के ही कुछ मछुआरे मछली पालन का काम करते हैं। मछली की देखभाल के लिए झोपड़ीनुमा मचान बनाकर वहां रहते भी हैं। सभी मछुआरे मचान पर बैठे हुए थे। एक ट्रक असंतुलित होकर झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। सभी मछुआरे नदी में कूद पड़े।

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