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शिक्षा:नवोदय प्रवेश परीक्षा के लिए अब 29 तक कर सकते हैं आवेदन

बेतिया2 दिन पहले
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जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा के आवेदन की तिथि बढ़ा दी गई है।अब ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 15 दिसंबर की जगह 29 दिसंबर तक चलेगी। प्राचार्य मनोज कुमार ठाकुर ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छठी कक्षा में प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की तिथि अब 29 दिसम्बर तक विस्तारित कर दी गई है।

पहले यह 15 दिसम्बर तक ही निर्धारित की गई थी। विद्यालय के विज्ञान शिक्षक विश्वमोहन प्रसाद ने कहा कि पांचवी कक्षा में अध्ययनरत छात्रों के लिए यह एक बेहतर अवसर है। शिक्षकों व अभिभावकों को इस दिशा में पहल करने की जरूरत है।

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