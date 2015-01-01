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सैलानियाें काे मिलेगी सुविधा:47.48 एकड़ में वाल्मीकिनगर हवाई अड्‌डा व 1.5 एकड़ में सीमा सुरक्षा कार्यालय का होगा निर्माण, भूमि हस्तांतरण का काम तेज

बेतिया2 दिन पहले
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बैठक करते डीएम कुंदन कुमार।
  • जिले में भूमिहीन थाने, स्कूलों सहित अन्य विभागों को भी उपलब्ध कराई जाएगी जमीन

जिले में पर्यटन को बढ़ावा देने व सैलानियों को बेहतर आवागमन की सुविधा प्रदान करने को लेकर वाल्मीकिनगर में हवाई अड्‌डा का निर्माण कराया जाएगा। हवाई अड्‌डा निर्माण 47.98 एकड़ भूमि में करायेगा। जल संसाधन विभाग के अधीन के इस भूमि को वाल्मीकिनगर हवाई अड्‌डा सिविल विमानन निदेशालय बिहार को हस्तांतरित की जाएगी।

डीएम कुंदन कुमार ने पदाधिकारियों के साथ बैठक कर भूमि हस्तानांतरण में तेजी का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि बगहा-2 अंचल अंतर्गत मौजा-भैसालोटन में सीमा शुल्क कार्यालय वाल्मीकिनगर में कराया जाएगा। भारत सरकार को 1.5 एकड़ भूमि हस्तांतरित की जाएगी। डीएम ने भूमिहीन थानों, विद्यालयों सहित अन्य विभागों को भूमि उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया।

11.47 एकड़ भूमि में होगा सहकार भवन का निर्माण
डीएम ने बताया कि जिले में सहकार भवन का निर्माण किया जाएगा। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इस भवन का निर्माण 11.47 एकड़ भूमि होगी। इसको लेकर एडीएम नंदकिशोर प्रसाद को भूमि उपलब्ध कराने को लेकर आवश्यक निर्देश दिया गया है।

जल संसाधन की 200.48 एकड़ भूमि वन विभाग को होगी हस्तांतरित
डीएम ने बताया गंडक काॅलोनी, वाल्मीकिनगर स्थित जल संसाधन विभाग की 200.48 एकड़ भूमि को पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को हस्तांतरित किया जाएगा। बगहा-दो प्रखंड प्रस्तावित 132/33 केवी ग्रिड उपकेन्द्र के स्थापनार्थ 8 एकड़ उपर्युक्त सरकारी या रैयती भूमि की उपलब्धता, नरकटियागंज अंचल अंतर्गत डीके शिकारपुर में पावर ग्रिड का निर्माण, उच्च।माध्यमिक विद्यालय, सिसवनिया, विशुनपुरवा के लिए भूमि हस्तांतरित करने,अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पिराड़ी, मैनाटांड़ के लिए भूमि राज्यपाल के नाम निःशुल्क निबंधन कराने का निर्देश दिया।

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